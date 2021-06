Morbius, Sony smentisce Tyrese Gibson: nessun collegamento con l'MCU

Da quando Sony ha cominciato a darci dentro con gli spin-off dedicati ai villain di Spider-Man, dando il via alle danze con Venom e proseguendo ora con Morbius, la domanda che tutti i fan si sono posti è stata piuttosto scontata: quando avverrà la fusione con il Marvel Cinematic Universe?

Il sogno sembrava ormai doversi concretizzare a breve: prima l'apparizione dell'Avvoltoio di Michael Keaton nel primo trailer di Morbius e poi le parole di Tyrese Gibson sul rapporto tra il film con Jared Leto e l'MCU avevano infatti fatto brillare gli occhi ai tanti fan in attesa di novità in tal senso. Per ora, però, tocca probabilmente mettere un freno all'entusiasmo.

Stando a quanto riportato da Comicbook, infatti, Sony avrebbe seccamente smentito le parole di Tyrese Gibson sull'argomento, negando qualunque legame tra Morbius e il Marvel Cinematic Universe (discorso che coinvolge, ovviamente, l'intero universo Sony dedicato ai villain del nostro Peter Parker).

Certo, è tutto ancora da vedere: la smentita di Sony potrebbe semplicemente far parte di una strategia per aumentare l'hype e tenere alta la tensione. Ad oggi, però, la versione ufficiale è questa: universo Sony e MCU restano due organismi ben distinti e indipendenti l'uno dall'altro. Delusi? Diteci la vostra nei commenti! Jared Leto, intanto, ci ha promesso un Morbius spaventoso e dark.