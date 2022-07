Morbius: Sony proietterà ancora al cinema il film con Jared Leto al Comic-Con di San Diego

Morbius potrà anche aver avuto due risultati disastrosi al botteghino, ma sembra che il tempo di soffrire per i fan non sia ancora finito. Il film interpretato da Jared Leto potrà godere di una proiezione speciale al Comic-Con di San Diego la prossima settimana, permettendo ai fan del film di riunirsi di persona (oppure no) per un nuovo evento.

Secondo il programma del Comic-Con, la proiezione di Morbius avrà luogo alle 15:50 di giovedì 21 luglio nel Grand 5 del Marriott Marquis San Diego Marina, dopo la proiezione di Ghostbusters: Legacy e prima de Il Quinto Elemento. Nello stesso giorno verrà proiettato anche Spider-Man: No Way Home.

In Morbius, uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo grazie al premio Oscar Jared Leto che si trasforma nell'enigmatico antieroe Michael Morbius. Pericolosamente malato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare gli altri che subiscono il suo stesso destino, il dottor Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che all'inizio sembra un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia. Il film è diretto da Daniel Espinosa e interpretato anche da Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal e Michael Keaton.

Morbius è uscito originariamente nelle sale ad aprile, ma è stato stroncato dalla critica al suo debutto e ha avuto un risultato negativo al botteghino con un totale nazionale di 73 milioni di dollari e un totale mondiale di 163 milioni di dollari. Morbius è tornato nelle sale a giugno, ma ha fatto registrare numeri piuttosto negativi, anche se alcuni attori coinvolti nel film hanno preso tutto con filosofia e ironia. Il ritorno in sala di Morbius è stato disastroso infatti, non riuscendo ad aggiungere quasi nulla al totale racimolato al box-office.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Morbius.