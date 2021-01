Morbius, slitta l'uscita del film con Jared Leto: ecco quando sarà nelle sale

Sony ha annunciato che uno dei film più attesi del suo listino, Morbius, non uscirà nelle sale cinematografiche a marzo, come previsto. Il film, con protagonista il premio Oscar Jared Leto, è slittato ufficialmente a causa delle difficoltà in cui versa il settore cinematografico, colpito dalla crisi in relazione all'emergenza sanitaria.

Morbius è stato posticipato al prossimo 8 ottobre. Il film era inizialmente dato in uscita lo scorso mese di luglio prima dello slittamento al 19 marzo 2021 a causa della pandemia. Ora arriverà nelle sale circa 15 mesi dopo la sua data d'uscita originaria.



"Si tratta di una storia alla Jekyll e Hyde semplicemente grande e divertente, e a volte un po' spaventosa, il che credo sia diverso per quel genere. E ne sono entusiasta. Dovrebbe essere un pop-corn movie grande e divertente" disse Leto al podcast del Variety's Awards Circuit.

Morbius è un personaggio che rientra nell'universo di Spider-Man e sebbene sia apparso per la prima volta in The Amazing Spider-Man #101 come villain, il personaggio si è evoluto in un antieroe, proprio come Venom e The Punisher.

"Questo è quello che mi ha davvero attratto. Si tratta di qualcuno che ha molti conflitti nella sua vita. Un ragazzo nato con questa orribile malattia e una persona dotata. Quando era giovane era molto curioso della scienza e della medicina e ha deciso di dedicare la sua vita a trovare una cura per la malattia di cui è affetto e che altri hanno come lui. Ma lungo la strada si scatena l'inferno" conclude Leto.



Ad inizio anno Morbius è tornato in tendenza come uno dei film più attesi del 2021. Per quanto riguarda le riprese, Jared Leto ha dichiarato che Morbius è stata una bella sfida e l'entusiasmo della star ha contagiato i fan, che ora dovranno tuttavia aspettare ancora un po' prima di vedere il film nelle sale.