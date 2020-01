Morbius, alla scoperta del vampiro di casa Marvel interpretato da Jared Leto

Con l'uscita del primo trailer di Morbius, e i conseguenti dubbio sul fatto che faccia parte o meno del Marvel Cinematic Universe, abbiamo preparato un video che descrive la genesi e lo sviluppo del personaggio.

Creato nel 1971 da Roy Thomas e Gil Kane partendo dall'iconica figura del Conte Dracula, il vampiro anti-eroe di casa Marvel è apparso per la prima volta nel n. 102 dei fumetti de L'Uomo Ragno. Per saperne di più sulla storia di Morbius vi consigliamo di dare un'occhiata al video che trovare nella parte alta della notizia.

Il film, come spiegato anche nella sinossi ufficiale, vede Jared Leto nei panni di Michael Morbius, uno scienziato affetto da un grave e raro disturbo del sangue che vuole salvare a tutti i costi chi soffre della sua stessa malattia. Per farlo, però, il protagonista tenta una scommessa disperata: quello che inizialmente sembra un successo, si rivela presto come un rimedio peggiore della stessa malattia.

Morbius debutterà nelle sale americane il prossimo 31 luglio (restiamo in attesa di sapere la data di uscita ufficiale anche per l'Italia). Cosa vi aspettate dal nuovo film Sony? Fatecelo sapere nei commenti, Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale sul legame tra Morbius e il MCU.