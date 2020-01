Morbius: gli sceneggiatori di Iron Man hanno riscritto il film con Jared Leto

Rivelato nella giornata di ieri, il trailer di Morbius ha confermato che il film dialogherà con il Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige data la presenza dell'Avvoltoio di Michael Keaton alla fine del filmato; tuttavia, non è l'unica connessione con quell'universo.

Andando a visualizzare i crediti della pellicola, infatti, possiamo leggere che tra gli autori della sceneggiatura ci sono anche Art Marcum e Matt Holloway, che per chi non fosse un esperto sono gli autori dello script del primo Iron Man, con cui la Marvel ha dato il via al suo universo cinematografico in un percorso decennale che è culminato con l'uscita nelle sale di Avengers: Endgame e il successivo successo planetario. Marcum e Holloway si sono quindi aggiunti ai due sceneggiatori originari, Matt Sazama e Burk Sharpless, responsabili del soggetto e della prima versione della sceneggiatura (entrambi provenivano dall'esperienza con il fallimentare Power Rangers). E' presumibile quindi supporre che Marcum e Holloway siano stati assunti da Sony per riscrivere parte dello script o magari per includere i succitati riferimenti al Marvel Cinematic Universe nella pellicola.

Marcum e Holloway, dopo il successo di Iron Man, si sono occupati in carriera di Punisher: War Zone, Transformers: The Last Knight, e di Men in Black: International, insomma sono stati al di fuori sia dei Marvel Studios che della Sony.

"Uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo con Jared Leto che si trasforma nell'enigmatico antieroe, Michael Morbius" recita la sinossi ufficiale di Morbius. "Affetto da un grave e raro disturbo del sangue, e determinato a salvare chi soffre della sua stessa malattia, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra un successo, si rivela presto come un rimedio peggiore della stessa malattia."

Con Jared Leto nella parte principale, il cast sarà poi composto anche da Matt Smith nei panni di Loxias Crown, Tyrese Gibson in quelli di un agente dell'FBI, Adia Arjona nel ruolo di Martin Bancroft e Jared Harris nei panni del mentore di Morbius.

Morbius, lo ricordiamo, è il secondo film dello Spider-verse targato Sony dopo Venom, il cui sequel arriverà il 2 ottobre 2020 per la regia di Andy Serkis. Tra gli altri spin-off in attesa del via libera definitivo per lo sviluppo troviamo invece Silk, Nightwatch, Black Cat, Silver Sable, Madame Web e i Sinistri Sei.

L'uscita del film diretto da Daniel Espinosa è prevista per il 31 luglio 2020. Su queste pagine potete recuperare il teaser trailer.