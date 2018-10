Morbius sarà il prossimo film Sony/Marvel, le riprese a febbraio

Il successo di Venom sta spingendo la Sony Pictures a continuare con il loro Universo Marvel (o forse, sarebbe meglio chiamarlo, Spider-Verso?) e, come anticipato in queste settimane, il prossimo progetto dello studio sarà quello dedicato al personaggio di Morbius, il vampiro vivente.

Intervistati a riguardo, i produttori Avi Arad e Matt Tolmach hanno confermato che i lavori sul cinecomic proseguono e hanno anche svelato una potenziale data di inizio riprese: "Sappiamo quale sarà il prossimo. Sarà Morbius, il vampiro vivente. E Jared è il protagonista".

"La cosa grandiosa per noi è che un attore come Jared Leto - o come Tom Hardy - voglia avere un suo personaggio" ha spiegato Arad nell'intervista "Ma sono personaggi che amano. E' molto difficile averli in un film. Solitamente nemmeno ci riesci.". "Burk Sharpless e Matt Shazama stanno lavorando alla sceneggiatura al momento" ha confermato Tolmach. "L'obiettivo è quello di girare, più o meno a febbraio" continua Arad; "Si, il piano è quello di girare ad inizio dell'anno prossimo, ma ancora ci stiamo lavorando" ribatte l'altro.

Insomma, se tutto andrà bene, Morbius sarà il prossimo ed un'uscita a fine 2019 o inizio 2020 non è cosi tanto campata in aria. Daniel Espinosa sarà il regista dell'adattamento cinematografico mentre Jared Leto interpreterà il tragico personaggio ispirato ai fumetti della Marvel.