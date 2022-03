Morbius, rivelato il punteggio Rotten Tomatoes: e fa davvero paura, è il peggiore!

Morbius con Jared Leto esce oggi al cinema in Italia, ma lo fa con un punteggio di gradimento su Rotten Tomatoes davvero basso, anzi: è uno dei più bassi di sempre per la Marvel.

Il cinecomic della Sony Pictures basato sul villain di Spider-Man ha infatti esordito sul famoso aggregatore di recensioni con un punteggio Rotten Tomatoes del 20%, sceso al 19% in un secondo momento (è ancora a 19% al momento della pubblicazione di questo articolo). Con un totale di 61 recensioni, il punteggio Morbius è il peggiore di sempre per i film di Spider-Man, perfino più basso del 'record' precedente stabilito da Venom (che nel 2018 arrivò solo al 30%).

Tuttavia spesso può capitare che il giudizio della critica sia diametralmente opposto a quello del pubblico, ma la cosa davvero inquietante è che Morbius arriverà al cinema con pessime previsioni di box office, cosa che potrebbe indicare un disinteressamento generale da parte dei fan: naturalmente monitoreremo passo passo la performance del nuovo cinecomic, che arriva in Italia un mese dopo il dominio di The Batman e a poche settimane dal trionfo di Spider-Man: No Way Home, che a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 è riuscito nell'impresa di diventare il sesto maggior incasso nella storia del cinema.

Quali sono le vostre aspettative per il film di Jared Leto? Ditecelo nei commenti.