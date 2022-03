Morbius rinviato in Russia! Sony si accoda a Disney e Warner Bros.

Anche il mondo del cinema continua a prendere le distanze dalla Russia: l'invasione dell'Ucraina ha inevitabilmente sconvolto gli equilibri a cui eravamo abituati e, mentre i Paesi appartenenti alla NATO continuano a ratificare sanzioni contro il Cremlino, anche i principali esponenti della settima arte decidono di non stare a guardare.

Poche ore dopo la decisione di Disney di sospendere tutte le uscite in Russia fino alla risoluzione del conflitto, dunque, anche Sony decide di posizionarsi sulla stessa lunghezza d'onda, rinviando a data da destinarsi le sue release più attese.

Primo film a farne le spese sarà dunque inevitabilmente Morbius: il cinecomic con Jared Leto, la cui uscita è in programma per il prossimo 1 aprile, non arriverà nei cinema di San Pietroburgo e dintorni, almeno fino a nuovo avviso. "Data l'operazione militare attualmente in corso in Ucraina e la crisi umanitaria scoppiata in quella regione, abbiamo deciso di mettere in pausa le nostre uscite in programma in Russia, tra cui anche l'imminente release di Morbius. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per coloro che stanno subendo questa situazione, e la speranza è che la crisi possa risolversi il prima possibile" si legge nel comunicato di Sony.

Una presa di posizione, quella del mondo del cinema, che presumibilmente non si fermerà qui: in concomitanza con Sony e Disney, ricordiamo, anche Warner Bros. ha deciso di sospendere l'uscita di The Batman in Russia.