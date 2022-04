Morbius, il regista sul taglio di alcune scene: 'Non è facile lavorare col Multiverso'

Morbius ha fatto il suo esordio sul grande schermo nei giorni scorsi e così il regista Daniel Espinosa ha spiegato per quale ragione sono state tagliate alcune scene riguardanti un personaggio in particolare, forse il più atteso del film con Jared Leto.

Stiamo parlando naturalmente dell'Avvoltoio di Michael Keaton che compare esclusivamente nelle scene post-credit di Morbius sebbene inizialmente avesse dovuto avere maggior spazio in questa pellicola. Pare infatti che gran parte delle riprese effettuate dall'ex interprete di Batman siano state eliminate, condensando tutto il materiale da lui girato solo nei pochi minuti presentati al termine dello spin-off di Spider-Man.

"C'è stato un momento in cui pensavamo che sarebbe apparso in modo più massiccio nel corso della pellicola e che il suo incontro con Morbius sarebbe stato totalmente differente. Avevamo così tante idee differenti ma poi abbiamo deciso di inserirlo solo nel finale per lasciare un po' di suspense e rendere la sua apparizione più pura possibile. Non è facile lavorare col Multiverso e con le sue dinamiche. Possono succedere un'infinità di cose e il rischio è quello di complicarsi troppo la vita".

Daniel Espinosa ha poi aggiunto: "Lavorare al montaggio finale di un film ti porta a fare molte scelte difficili. Molte scene con l'Avvoltoio sono state girate all'inizio della produzione ma poi c'è stato una differente interazione tra mondi che di fatto ha cambiato le carte in tavola. Questo universo è in continua espansione e noi non possiamo fare altro che adattarci alle sue dinamiche".

E se il punteggio CinemaScore di Morbius non risulta essere particolarmente lusinghiero, il pubblico pare essere assai incuriosito dal film con Jared Leto. I risultati al botteghino infatti, almeno per ora, non sono poi così deludenti.

E voi, avete visto Morbius? Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.