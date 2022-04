Morbius, il regista spiega perché non abbiamo visto alcune scene presenti nei trailer

Morbius sta conquistando il botteghino (un po' meno i critici e parte degli spettatori stando al punteggio di Morbius per CinemaScore), ma sembra esserci stata qualche piccola modifica al prodotto finito rispetto a ciò che avevamo visto nei trailer del cinecomic con Jared Leto.

In un'intervista con Comicbook, il regista di Morbius Daniel Espinosa ha dato le sue ragioni per averci mostrato delle scene differenti da quel che ci aspettassimo (quelle con Michael Keaton) e non averci proprio fatto vedere quella in cui appariva anche il murales con Spider-Man e la scritta "assassino".

"No, voglio dire, è divertente, perché quando realizzi un film del genere ci sono alcune persone che si occupano del trailer, e poi tu fai il film e quando vai a montarlo c'è sempre qualcosa che tagli" ha spiegato "Ad esempio, se guardate Safe House, quando sono nella war room, ho tantissime parti di quella storia inerenti al lato più investigativo che sono state tagliate. E ciò che posso dirvi è che quello che vedete nel film è ciò che credevo dovesse essere nel film".

E che dire allora di Spider-Man? Beh, all'epoca Disney e Sony erano in pessimi rapporti...

"Credo che a quel tempo, quando stavamo realizzando il film, fossero in crisi. Ricordate quando stavano litigando e forse non avrebbero nemmeno fatto un altro film di Spider-Man? Quindi all'epoca non... Era un argomento troppo delicato" ha affermato infatti il regista "Suppongo che chi si occuperà dei prossimi film lavorerà in maniera diversa, perché penso che Sony abbia guadagnato la giusta fiducia per realizzare un universo".

