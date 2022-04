Morbius, il regista nel dettaglio delle scene post-credit: 'Ci sono infinite possibilità'

Dopo avervi già descritto le scene post-credit di Morbius, il regista Daniel Espinosa è tornato a parlarne nel corso di un'intervista in cui è sceso nei dettagli delle due scene e di quello che potrebbero significare in ottica futura per l'universo Marvel nei film della Sony Pictures. Potrebbe voler anticipare il prossimo arrivo dei Sinistri Sei?

Nel corso di un'intervista a Variety, a Espinosa è stato chiesto che - alla luce di quanto accade nelle scene post-credit, in particolare di quando il personaggio di Michael Keaton si rivolge al Morbius di Jared Leto, se non sia proprio l'Avvoltoio il cervello del futuro gruppo di villain, i Sinistri Sei, in questa versione della storia:

"Penso che siano molto intelligenti entrambi. L'Avvoltoio è puro ingegno meccanico. Morbius è considerato uno dei cinque grandi geni dell'Universo Marvel. Come biologo, ci sono poche altre persone che hanno la stessa forza, forse Hank McCoy quando è Bestia Nera. Non c'era un fumetto dell'Uomo Ragno in cui zia May era malata? E riunisce Reed Richards, Tony Stark, tutti i geni, e dentro c'è anche Michael Morbius".

Quando gli viene chiesto quali altri personaggi Morbius e Avvoltoio potrebbero contattare, Espinosa è cauto ma risponde:

"Penso che Norman Osborn sarebbe molto interessante. È un'idea completamente diversa, è come se ci si allontanasse dall'idea dei Sinistri Sei e si andasse verso qualcosa di diverso. Ci sono altre possibilità, perché è stato fatto per così tanti anni. Per me, ciò che Kevin Feige ha reso così brillante è stato il modo in cui hanno preso molte delle mitologie e scelto diverse parti di esse per realizzarle in un modo che non è esattamente come nei fumetti. Non devi passare dagli anni '60 e '70 e poi agli anni '80 e '90. Puoi prendere dagli anni 2000, come è stato fatto con 'Civil War', e mescolare quelle influenze con altre versioni dei personaggi che provengono dal passato dell'universo dei fumetti".

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Morbius.