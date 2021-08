Morbius: il regista ha appena confermato accidentalmente la presenza di Tom Hardy e Venom?

Il futuro del franchise di Spider-Man è quantomai misterioso, i fan si aspettano un'unione tra No Way Home e i film Sony come Venom e Morbius fin da quanto Michael Keaton è apparso nel trailer di quest'ultimo e adesso il regista Daniel Espinosa potrebbe aver fornito un forte indizio in tal senso.

Parlando con MovieZine, nel rispondere ad una domanda su cosa significhi dirigere delle grandi star del cinema, Espinosa ha dichiarato: "E' emozionante ad inizio giornata, quando arrivi sul set e guardi il programma di lavoro delle prossime ore e leggi nomi come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, ti senti molto emozionato. Ma una volta che inizi a lavorare, ti dimentichi di tutto. Un attore vuole un regista che lo guidi, un attore vuole essere diretto."

Dato che non si era mai parlato finora di un cameo di Venom in Morbius, sembra che il regista possa aver accidentalmente rivelato il coinvolgimento di Tom Hardy: se così dovesse essere, appare chiaro come la Sony non voglia perdere tempo per costruire il proprio universo condiviso, ed è probabile che Tom Hardy possa apparire in una sequenza post-credit. Ricordiamo che la Sony ha recentemente scelto Aaron Taylor-Johnson per il ruolo di Kraven il Cacciatore, che continuerà la serie di film incentrati sui più famosi villain di Spider-Man: le speculazioni su un film di Spider-Man contro i Sinistri Sei già si sprecano online, quindi diteci voi che ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema a dicembre 2021, con Venom: La furia di Carnage previsto per l'autunno 2021 e Morbius per gennaio 2022.