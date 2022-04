Morbius, qual è il punteggio CinemaScore del film Marvel con Jared Leto?

Da qualche giorno ha finalmente fatto il suo esordio sul grande schermo Morbius, il cinecomic Marvel con protagonista Jared Leto, e finora ha raccolto una serie di reazioni piuttosto variegate. Vediamo allora qual è il punteggio del film secondo CinemaScore.

Abbiamo visto che, nonostante il primo posto di Morbius al botteghino, la pellicola con Jared Leto non sembra aver soddisfatto le aspettative dei più.

Dopotutto il punteggio di Morbius su Rotten Tomatoes è bassissimo per la critica, più basso anche di Venom, mentre il pubblico sembra averlo apprezzato almeno in parte (riesce comunque a superare il 65% di gradimento per gli spettatori). Ma non tutti sembrano condividere l'una o l'altra opinione.

La società di ricerche di mercato CinemaScore ha infatti portato a termini i suoi soliti sondaggi, chiedendo al pubblico in uscita dalla sala cosa ne avesse pensato del film con Jared Leto, e a quanto pare il voto ricevuto da Morbius è stato C+.

Per offrire un po' di contesto, in un'intervista del 2016 il fondatore della compagnia Ed Mintz spiegava più o meno come interpretare i giudizi (che possono andare da A a F): "A è generalmente un buon film, B una via di mezzo, C sono terribili. D e F sono per quei film che non avrebbero proprio dovuto realizzare, o che sono stati pubblicizzati in modo sbagliato e hanno attirato il pubblico sbagliato".

E voi, siete già stati a vedere Morbius? Che ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti.