Morbius è il prossimo cinecomic Marvel prodotto da Sony

Dopo Venom, dovrebbe toccare a Morbius. Nel corso di una nuova intervista, il produttore Matt Tolmach ha confermato che, al momento, i piani della Sony prevedono Morbius come prossimo cinecomic dello studio.

Nell'intervista, Tolmach fa notare come Morbius, il vampiro vivente possa essere il prossimo cinefumetto ispirato ad un fumetto della Marvel prodotto dalla Sony: "Stiamo chiaramente lavorando a Morbius in questo momento. E', in un certo senso, il prossimo progetto per noi...". Il produttore spiega di essere pronto a vedere la performance di Jared Leto nei panni del villain, che i fan devono aspettarsi una performance "spettacolare" dall'attore e che Leto è un grande fan del personaggio.

Morbius è l'ennesimo spin-off ispirato ad un personaggio Marvel scollegato dall'Universo Cinematografico Marvel ma, sempre secondo i produttori, 'collegato' tecnicamente a Spider-Man: Homecoming. I produttori saranno Avi Arad e Matt Tolmach insieme a Lucas Foster. Tra gli altri progetti Marvel della Sony - oltre a Venom, in arrivo questo giovedì - ricordiamo anche Silver & Black, Nightwatch e Silk.

Morbius è stato creato nei fumetti della Marvel nel 1971 da Roy Thomas e Gil Kane, immaginandolo come una figura tragica che è diventato vampiro attraverso la scienza piuttosto che con "il metodo naturale". Concepito come villain di Spider-Man originariamente (ma ha combattuto anche Blade, naturalmente), è poi diventato una sorta di antieroe ed ha ottenuto spesso e volentieri delle testate a lui dedicate ed è diventato protagonista delle sue avventure.