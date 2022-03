Morbius: l'ombra di Jared Leto nel suggestivo poster IMAX del cinecomic Sony

In occasione dell'apertura delle prevendite di Morbius, Sony Pictures ha diffuso il poster IMAX ufficiale dedicato al cinecomic con protagonista Jared Leto. L'ombra scura dell'attore Premio Oscar si staglia su uno sfondo chiaro al cui centro troviamo la sagoma di un vampiro. Il poster, molto suggestivo, sembra omaggiare lo stile dei fumetti.

Proprio oggi sono state aperte le prevendite dei biglietti del cinema per Morbius, che dopo The Batman è il secondo grande cinecomic in uscita nelle sale quest'anno e sarà succeduto dall'attesissimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia (previsto per maggio nelle sale) con Benedict Cumberbatch. Jared Leto così torna all'interno di un cinecomic dai tempi del fallimentare Suicide Squad di David Ayer; Leto ha poi ripreso i panni di Joker per le scene aggiuntive di Zack Snyder's Justice League uscito su HBO Max esattamente un anno fa.

Il film, che una data d'uscita fissata al prossimo 1° aprile, racconta la storia del dottor Michael Morbius (Leto), affetto gravemente da una rara malattia del sangue, che si trasforma nel vampiro vivente dopo un esperimento fallito ... o riuscito? Ambientato nell'universo della Sony Pictures che fa parte del multiverso Marvel che si è aperto completamente con Spider-Man: No Way Home, lo spin-off soprannaturale anticipa diversi legami col mondo di Spider-Man, da alcune citazioni al Venom di Tom Hardy al ritorno di Michael Keaton nei panni del villain di Spider-Man: Homecoming, l'Avvoltoio.

Ricordiamo che la Sony Pictures sta attualmente lavorando anche ad uno spin-off dedicato a Kraven il Cacciatore: secondo gli insider, la prossima mossa della major sarà quella di riunire i principali villain di queste serie di film in un crossover dedicato ai Sinistri Sei, mentre rimangono avvolti nell'incertezza i piani per eventuali nuovi capitoli della saga di Spider-Man fuori dal MCU.