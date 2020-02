Morbius, nuovi dettagli della trama confermano Spider-Man e i Sinistri Sei - Aggiornata

Secondo ComicBookMovie l'intera trama di Morbius sarebbe appena trapelata online a seguito di un test-screening organizzato dalla Sony Pictures nelle scorse ore, e i dettagli fanno luce sul ruolo di Spider-Man, tra easter-egg e camei a sorpresa.

Naturalmente vi invitiamo a considerare le seguenti informazioni come assolutamente non ufficiali, ma vi avvisiamo che in caso contrario proseguendo nella lettura si incorrerà in possibili spoiler sul film con Jared Leto. Il leak è infatti comparso su Reddit come spesso accade in questi casi, ma se in un primo momento è stato bollato come fan-fiction, qualche minuto più tardi l'utente dietro alle informazioni ha fornito la prova di aver partecipato al test-screening.

L'utente avrebbe confermato che la versione di Spider-Man che compare nel film è quella di Tom Holland appartenente al Marvel Cinematic Universe: il famoso graffito sul muro che è stato visto nel trailer è solo un placeholder che nel film è stato sostituito da un'immagine accurata dello Spider-Man MCU. Lo stesso Holland compare effettivamente nel film, dato che Morbius vedrà un cartellone ricercato con il volto di Peter Parker.

Le sorprese però non finirebbero qui: oltre al cameo di Adrian Toomes di Michael Keaton, infatti, il film includerà anche il Mac Gargan di Michael Mando e il Cletus Kasady di Woody Harrelson quando Michael Morbius alla fine del film viene rinchiuso in prigione. L'Avvoltoio a quanto pare ha tutta l'intenzione di formare una squadra cercando di riunire una squadra. Curiosamente, pochi minuti fa la Sony ha confermato un nuovo titolo Marvel in uscita ad ottobre 2021, ovvero pochi mesi dopo Spider-Man 3 del MCU, e chissà se avrà a che fare o meno con i Sinistri Sei.

Inoltre, compariranno anche J.K. Simmons nuovamente nei panni di J. Jonah Jameson e la Oscorp Industries.

