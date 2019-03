Morbius: nuove foto dal set e un video del cinecomic

Morbius è un film diretto dal regista Daniel Espinosa che è in fase di produzione tra Londra e Manchester e che vede protagonista Jared Leto. Date un'occhiata dopo il salto.

Adesso sono uscite sui social nuove foto e un video dal set del film sul vampiro Michael Morbius, nemico dell'amichevole Spider-Man di quartiere. Come abbiamo precedentemente riportato, il look di questo Morbius che vedremo sul grande schermo il 30 luglio 2020 sarà un po' diverso dalla versione fumettistica; sarà infatti più giovane e il suo look sarà, per così dire più moderno.

Quello che sappiamo, dal momento che è stato uno dei produttori a dirlo, Avi Arad, è che la trasformazione di Morbius da umano a vampiro sarà molto profonda e quando lo incontreremo per la prima volta l'antieroe sarà ancora mortale. Nel film c'è anche Matt Smith, che interpreta il personaggio nemico di Morbius, Loxias Crown, criminale con poteri paragonabili a quelli del "nostro" vampiro.

Il video e le foto che potete vedere in calce alla notizia mostrano (presumibilmente), Morbius in una ripresa aerea, per così dire, mentre viene tirato su da una gru, chissà per quale scena. Inoltre si vede l'allestimento del set con le luci e tutto il resto. Che ne dite? Siete curiosi di vedere questo nuovo cinecomic arrivare nelle sale, il prossimo anno? Diteci quel che pensate nei commenti.