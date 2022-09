Morbius, su Netflix è 'Morbin' Time': il film con Jared Leto disponibile da oggi!

Netflix ha pubblicato sulla propria libreria il film Sony diretto da Daniel Espinosa, Morbius, con protagonista il premio Oscar Jared Leto. Con lo slogan 'It's Morbin' Time', Netflix ha annunciato ai propri abbonati la new entry, annunciata già da qualche settimana come uno dei nuovi contenuti proposti dalla piattaforma.

Il post dello streamer include anche diverse immagini del film e del protagonista, Jared Leto, nei panni del dottor Michael Morbius. A fine agosto era stato annunciato l'arrivo di Morbius su Netflix proprio nei primi giorni di settembre.



La trama del film vede proprio il biochimico Morbius impegnato in una ricerca che possa essere utile a farlo guarire da una malattia del sangue. Utilizzando una soluzione sperimentale, Morbius ottiene un effetto collaterale non previsto: si trasforma in un vampiro.



Il film si basa sull'omonimo personaggio dei fumetti Marvel e nel cast troviamo anche la star di House of the Dragon Matt Smith nei panni di Lucien, alias Milo, fratello surrogato di Morbius che soffre della stessa malattia e che successivamente diventa il principale antagonista vampiro del film.



Morbius è uscito nelle sale a marzo ed è stato in realtà ampiamente stroncato da critica e pubblico, che hanno giudicato il film di Espinosa davvero pessimo, in relazione anche alle aspettative che si erano create intorno alla produzione.



Su Everyeye potete scoprire cosa ne pensiamo leggendo la nostra recensione di Morbius.