Morbius, è di nuovo Morbin' Time! Ecco quando e come vedere su Sky il film con Jared Leto

Dopo aver dominato la classifica di Netflix, il nuovo cinecomix Marvel prodotto da Sony Pictures Morbius con Jared Leto arriva su Sky e in streaming su NOW.

Il film arriva su Sky in prima tv da lunedì 26 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, e sarà anche disponibile in streaming su NOW e on demand, anche in qualità 4K. Un'occasione imperdibile per recuperare uno dei film più chiacchierati dell'anno, divenuto famoso (suo malgrado) anche e soprattutto per la risposta divertita dei fan, che a colpi di meme hanno spinto Morbius a diventare virale con risultati sorprendenti, come inattese re-release nelle sale e proiezioni speciali organizzate dalla stessa Sony.

Ispirato alla storia a fumetti del famoso villain di Spider-Man, il film racconta l'avventura del dottor Michael Morbius, che affetto da una rara e grave malattia ematica e determinato a salvare chi è tormentato dal suo stesso destino, si lancia in una sfida disperata sperimentando su sé stesso una cura innovativa. Ma se inizialmente il suo tentativo sembra un grande successo, in lui si scatenano forze oscure. Il bene avrà la meglio sul male, o Morbius soccomberà alle sue nuove, misteriose necessità?

Oltre al premio Oscar Jared Leto, che veste i panni dell'anti-eroe protagonista, nel cast di Morbius anche la star di House of the Dragon Matt Smith, oltre a Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. La regia del film è firmata da Daniel Espinosa.