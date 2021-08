Morbius, Michael Keaton commenta la sua presenza nel film: 'Le risposte arriveranno'

Quando Michael Keaton è apparso a sorpresa nel primo trailer di Morbius, il film Sony con protagonista Jared Leto, il web è partito con mille domande e teorie che coinvolgono, ovviamente, il Multiverso. Ma qual è la verità dietro la presenza dell'attore di Spider-Man Homecoming nel film? Vediamo cosa dice il diretto interessato.

Da quando Tom Holland è stato annunciato come lo Spider-Man del MCU, e anzi, da quando è nato il MCU, i fan hanno cominciato a domandarsi cosa ci riserverà il futuro dei due universi, e se prima o poi assisteremo a un vero e proprio crossover tra di essi.

E mentre lo SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters) aveva già introdotto il concetto di Multiverso grazie al lungometraggio animato Spider-Man: In Un Nuovo Universo, il MCU ha aperto le porte all'idea solo con Avengers: Endgame, e ora vi si sta addentrando grazie a Loki e prossimamente Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma ancor prima (forse?) con Spider-Man: No Way Home.

Se poi questi due universi andranno a collidere tra loro, come ormai ci aspettiamo un po' tutti che accadrà, non si ha ancora avuto il modo di appurarlo, ma il trailer di Morbius potrebbe averci dato qualche indizio al riguardo... O no?

Sul finire del filmato condiviso lo scorso anno da Sony si vedeva infatti per qualche secondo Michael Keaton in un ruolo non ben precisato. Ovviamente, la presenza dell'interprete di Adrian Toomes/L'Avvoltoio di Spider-Man: Homecoming in un film dello SPUMC ha subito fatto pensare che gatta ci cova, ma cova cosa in realtà?

"Ragazzi, dovrete aspettare per ricevere una risposta a queste domande" ha commentato Michael Keaton quando gli è stato chiesto se quella vista nel trailer è una versione del villain già interpretato nel MCU "Questa va dritto nella categorie 'Risposte in arrivo [in un secondo momento]'".

Voi che ne pensate? Vista l'introduzione della Varianti nella serie di Loki, quella che abbiamo visto nel trailer di Morbius potrebbe essere una Variante di Toomes? O sarà un personaggio del tutto diverso? Fateci sapere nei commenti.