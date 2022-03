Morbius, Matt Smith rivela: 'Ho accettato la parte 'per colpa' di Karen Gillan'

Mentre questa settimana arriverà nelle sale Morbius, il nuovo cinecomic targato Sony Pictures dopo lo strepitoso successo di Spider-Man: No Way Home, uno degli interpreti principali è sicuramente il misterioso personaggio di Matt Smith. L'ex-Doctor Who del piccolo schermo ha rivelato il motivo per cui ha accettato il ruolo in un'intervista.

Nel corso di una chiacchierata con Digital Spy, Smith ha rivelato di aver chiesto consiglio a Karen Gillan, nota per aver interpretato Nebula nei film dei Marvel Studios, nonché per la sua partecipazione ai sequel di Jumanji con The Rock. Gillan e Smith condividevano il set di Doctor Who quando quest'ultimo era il Dottore ufficiale della serie e sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo l'addio al cast della serie britannica.

Smith ha dichiarato che, una volta che gli è stato offerto il ruolo in Morbius, ha fatto una telefonata a Gillan per chiedere della sua esperienza nei cinecomic. Gillan era entusiasta per la cosa e lo ha incoraggiato ad accettare la parte: "Ho telefonato a Karen e le ho detto: 'Com'è? Ti sei divertita?" e lei mi ha detto: "Sì, fallo, fallo". Così l'ho fatto. Buon vecchio Kaz. Voglio dire, è una professionista, è un'esperta, ne ha fatti circa nove".

In precedenza, Smith aveva detto che il coinvolgimento del regista Daniel Espinosa e la potenza del suo personaggio erano ciò che lo avevano attirato del progetto. Speriamo che non stia rimpiangendo il suo coinvolgimento, però, dato che la star ha anche ammesso che anche lui è piuttosto confuso sulla storia e le motivazioni del suo personaggio. E, soprattutto, dopo le pessime recensioni di Morbius uscite qualche giorno fa in rete.

Morbius sarà nelle sale italiane dal 31 marzo prossimo. Oltre a Jared Leto e Matt Smith, nel cast anche e Jared Harris, Adria Arpona, con Michael Keaton che tornerà nei panni di Adrian Toomes / Avvoltoio.