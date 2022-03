Morbius, Matt Smith: 'Lavorare con Jared Leto? Decisamente divertente'

Alla fine è arrivato anche il turno di Morbius: il film con Jared Leto è ormai nelle sale e, mentre i fan cominciano a far circolare sui social i loro pareri sul film che sembra voler imprimere una vera svolta horror all'universo Marvel Sony, a parlare sono ovviamente anche coloro che il film l'hanno vissuto dall'interno.

L'ultima voce ad aggiungersi al coro in tal senso è quella di Matt Smith, che già nei giorni scorsi aveva rivelato di aver accettato il ruolo in Morbius solo grazie a Karen Gillan: l'ex-star di Doctor Who ha parlato in queste ore dell'esperienza vissuta sul set al fianco del collega Jared Leto, con cui lavorare sembrerebbe essere piuttosto divertente.

"Credo di averlo trovato molto divertente, è stato davvero piacevole" sono state le parole di Matt Smith al riguardo. La star di The Crown ha poi parlato del suo rapporto con il method acting: "Sì, ultimamente m'interessa molto. Penso che si possa portare avanti con naturalezza direttamente sul set, non penso debba necessariamente durare per tipo quattro mesi, puoi farlo anche solo per un giorno" sono state le sue parole.

E voi, siete già corsi a vedere Morbius? Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti! Rotten Tomatoes, intanto, sembra aver già severamente bocciato il film con Jared Leto.