Morbius, Jared Leto vuole un crossover con tutti e tre gli Spider-Man!

Manca poco all'uscita nelle sale di Morbius, il nuovo cinecomic targato Sony Pictures con protagonista Jared Leto. Il film appartiene all'universo cinematico dei Venom e (forse) degli Amazing Spider-Man, ma l'attore vorrebbe un crossover con tutti e tre alla No Way Home. E visto il legame di Avvoltoio, mai dire mai.

Arriverà fra quattro giorni, il 31 marzo, dopo una lunghissima serie di posticipi dovuti alla pandemia da Covid-19, il nuovo film con cui Sony Pictures progetta di ampliare il campo degli standalone dedicati ai cattivi dell’Uomo Ragno. E quegli standalone (nello specifico, il Venom di Tom Hardy) si sono ricollegati al Marvel Cinematic Universe – in procinto di distribuire la prima serie MCU del 2022 – grazie alla gigantesca reunion messa in atto da Spider-Man: No Way Home. Il film di Jon Watts ha raccolto in un solo paniere anni di cinecomic dalle provenienze più disparate: ovviamente le due precedenti incarnazioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield, ma anche il Venom di Hardy nella post-credit e persino il Daredevil di Marvel Television, che si vede ora sviluppata una nuova stagione canonica nel MCU.

Ovviamente, di fronte alle potenzialità aperte da questo capitolo, crossover del genere non possono che fare gola a chiunque faccia il proprio ingresso in nuovi film anche solo lontanamente collegati a No Way Home. Fra questi anche Jared Leto, cui è stato chiesto se non vorrebbe unirsi agli altri franchise di Sony Pictures in un gigantesco film che funga da sequel di Morbius e da terzo capitolo riparatorio sia per Venom che per The Amazing Spider-Man. Interrogato da ComicBook, l’attore si è però preso il proverbiale braccio da che gli si offriva il dito, chiedendo un crossover con tutte e tre le incarnazioni dell’Uomo Ragno riunite, di recente, in questo geniale mashup dei costumi di Spider Man No Way Home.

Queste le sue parole: “Ve lo dico, se mi offrono di scegliere vorrei prendermeli tutti e tre. Non ho paura. Ma devo dire che c'è vedo molto potenziale, soprattutto, in un nuovo capitolo del MCU che unisca il mio Morbius e lo Spider-Man di Tom Holland. Sembra abbastanza appropriato, mi piacerebbe vederli salire sul ring insieme, questi due personaggi. Perché penso che Tom abbia fatto un lavoro fenomenale col personaggio, è un grande attore e porta molta energia e umorismo al ruolo".

Come detto, mai dire mai considerando che c’è un link molto più diretto al MCU, grazie agli accordi di condivisione dei personaggi in vigore fra Disney e Sony, del doppio passaggio rappresentato da Garfield o Hardy. Sappiamo infatti che nel film torna a vestire i panni dell’Avvoltoio il Michael Keaton già visto nel primo capitolo della Home Saga. Che sia desideroso di vendetta? Probabilmente. Voi quale crossover sognate? Ditecelo nei commenti!