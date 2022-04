Morbius, Jared Leto vuole assolutamente i Sinistri Sei in futuro: 'Sarebbe fantastico'

Nel corso di questi ultimi anni alla Sony si è discusso parecchio della possibilità di una pellicola interamente dedicata ai Sinistri Sei, il malvagio team di villain che ha la missione di uccidere Spider-Man. I progetti risalgono addirittura ai tempi del franchise di Amazing Spider-Man con Andrew Garfield e non sono mai stati accantonati.

Mentre la speranza per un The Amazing SpiderMan 3 non si è del tutto spenta, Jared Leto nel corso di una recente intervista concessa all'Hollywood Reporter ha discusso della possibilità di vedere i Sinistri Sei, al cinema e quindi nel Multiverso Marvel, molto presto. Questo soprattutto alla luce di quanto accade nel finale di Morbius.

"Voglio dire, mi piacerebbe farne parte. Mi piacerebbe vederlo, e vedremo cosa ci riserverà il futuro. Ma, sapete, penso che una svolta 'più sinistra' di questo multiverso Marvel sarebbe molto divertente. Basta vedere quali talenti incredibili hanno reclutato per alcuni di questi personaggi iconici. È semplicemente... è incredibile".

Lo stesso regista di Morbius Daniel Espinosa ha anticipato che lo Spiderman del VenomVerse sarà svelato molto presto, e i fan ovviamente sperano che si tratti di Andrew Garfield, che inizialmente avrebbe dovuto affrontare proprio i Sinistri Sei nella saga cinematografica di The Amazing Spider-Man.

La domanda ora è appunto quale sarà lo Spider-Man del Venom-Verse? Escludendo Tom Holland (che sarà lo Spider-Man del MCU) e tendendo conto che lo Spider-Man di Tobey Maguire ha già la sua versione di Eddie Brock/Venom, interpretato da Topher Grace in Spider-Man 3 del 2007 (in quello che potremmo definire 'Raimi-Verse'), a furor di popolo rimane 'libero' proprio Garfield.

Per il dettaglio sulle scene post credit di Morbius, vi rimandiamo all'apposita news. Nelle ultime ore, anche il regista Daniel Espinosa ha parlato di Avvoltoio e dei Sinistri Sei.