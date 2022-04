Morbius: Jared Leto ha usato delle stampelle per immedesimarsi nel personaggio

La trasformazione di Jared Leto in Morbius è stata impressionante. L'attore è noto per i metodi estremi che utilizza per vestire i panni dei suoi personaggi al meglio, e anche in questo film ci ha messo del suo. Secondo quanto riportato da voci dal set, infatti, Leto ha usato delle stampelle: ecco cosa ha detto il regista.

Come sappiamo, nel film Michael Morbius è costantemente influenzato dalle condizioni fisiche, che lo portano a barcollare e a dover utilizzare delle stampelle. L'uomo, nella ricerca di una cura per il suo disturbo del sangue, finisce per trasformarsi in un "vampiro vivente".

Secondo quanto riportavano, per entrare nel ruolo, Leto ha deciso di usare delle stampelle anche quando le telecamere erano spente. Una scelta che ha creato non pochi problemi. Espinosa ha infatti ammesso che questa cosa lo rallentava non poco, e le pause per andare in bagno erano diventate così lunghe che si è dovuto trovare un compromesso: qualcuno lo accompagnava con la sedia a rotelle in bagno, per poter essere più rapidi.

Nel corso di un'intervista con Uproxx il regista ha confermato questa voce. "Sì. Perché credo che ciò che Jared pensa, ciò in cui crede, è che in qualche modo il dolore in quel modo di muoversi, anche mentre interpretava il normale Michael Morbius, era qualcosa di cui [il personaggio] aveva bisogno, perché ha avuto questo dolore per tutta la vita. Anche quando è vivo e forte, deve fare la differenza. Ehi, sai, sono i processi delle persone."

Intanto Morbius registra numeri incredibili al box office! Voi lo avete visto?