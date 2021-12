Morbius, Jared Leto si trasforma in vampiro nella scena in anteprima del nuovo film Marvel

Dopo il poster ufficiale di Morbius uscito nelle scorse ore, la Sony Pictures ha pubblicato una nuova scena in anteprima tratta dall'atteso cinecomic Marvel con protagonista l'attore premio Oscar Jared Leto.

Il filmato, disponibile su YouTube, può essere come al solito riprodotto comodamente all'interno del nostro articolo, e lo trovate nel player in alto: assistete alla trasformazione di Jared Leto nel famelico Morbius, uno dei villain più particolari della lunga galleria di nemici di Spider-Man. Si tratta infatti di uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali dell'universo dei personaggi Marvel di Sony Pictures, che arriva sul grande schermo per la prima volta in assoluto.

Nel film, il protagonista Michael Morbius è un famoso scienziato malato a livello terminale di una rara malattia del sangue: consapevole di essere destinato alla morte ma ugualmente determinato a salvare gli altri che soffrono della sua stessa malattia, il dottor Morbius tenta una scommessa disperata sperimentando su se stesso una nuova formula segreta che avrà conseguenze inimmaginabili.

Morbius, che uscirà a gennaio 2022, è diretto da Daniel Espinosa e vede nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. Il film è ambientato nell'universo che la Sony sta costruendo intorno alla figura di Spider-Man, con Venom: La furia di Carnage appena uscito e Kraven il Cacciatore in dirittura d'arrivo. Non a caso nelle scorse ore è stato confermato che Michael Keaton girerà nuove scene per Morbius: l'attore riprenderà il suo ruolo di Avvoltoio, villain visto per la prima volta in Spider-Man: Homecoming.