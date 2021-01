Morbius con Jared Leto torna in tendenza come uno dei film più attesi del 2021

Tuttavia, come testimoniato dai commenti presenti sotto al post condiviso dal sito dell'autorevole rivista, sono molti i fan ad avere più di un dubbio riguardo al progetto. Se in tanti non vedono l'ora di mettere gli occhi sul film spinti dalle sue potenzialità e dalla fiducia nel talento di Jared Leto, altri infatti vedono già Morbius come una possibile occasione sprecata.

Me: I need a vaccine!

Doctor: For the coronavirus?

Me: No - for Morbius Mania! https://t.co/IyNgwwfPOk — pixelatedboat aka “mr tweets” (@pixelatedboat) January 3, 2021

people really must be desperate if Morbius, starring Jared Leto, is one of the most anticipated films https://t.co/zWDVHBF7ME — Happy New Years (@PrettyBadLefty) January 3, 2021

Sad to see so much hate in the replies for a true polymath and renaissance man. I'm excited to see how he applies his unique perspective to shape this project. https://t.co/0WAnP2JycK — Sturgeon's Law (@Sturgeons_Law) January 3, 2021