Morbius: Jared Leto stuzzica i fan con le sue ricerche sul personaggio

Con l’avvio delle riprese imminente per Morbius, Jared Leto si sta già ampiamente documentando sul personaggio grazie a un’attenta selezione di fumetti.

Le riprese del cinecomic della Sony Pictures, sempre più sulla cresta dell’onda dopo il successo planetario di Venom (e l’annuncio del relativo sequel con Tom Hardy), dovrebbero avere inizio il mese prossimo e protrarsi fino al maggio 2019. Leto, come ci si aspetterebbe, ha già iniziato la preparazione per il personaggio e come si evince da un post pubblicato sul suo profilo Snapchat sta compiendo alcune ricerche sui fumetti che riguardano il noto villain delle storie di Spider-Man.

Nel post, l’attore fa riferimento preciso a Morbius: The Living Vampire #1 ancora nella confezione originale da collezione. Leto quindi chiede direttamente ai fan: “Dovrei aprirlo? O dovrei trovarne un altro già aperto?”, riferendosi alla rarità dell’oggetto che tiene in mano.

Finora la trama di Morbius è ancora top-secret, ma questa dovrebbe coinvolgere anche un villain che affronta la trasformazione in vampiro in maniera diamtralmente opposta al protagonista, una possibile versione di Crown?

Alla regia ci sarà Daniel Espinosa, regista di Child 44 e Life - Non oltrepassare il limite, che sta ultimando insieme alla Sony i lavori di pre-produzione.

Contemporaneamente a questo della Marvel, al momento non è ancora chiaro se Leto tornerà a interpretare l’altro iconico villain della DC Comics, Joker. Il film su Harley Quinn e Joker, spin-off di Suicide Squad, non è ancora stato confermato ufficialmente. Non è esclusa comunque un suo cameo nell’annunciato, questo sì, Birds of Prey.