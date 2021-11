Morbius, Jared Leto: 'Sono onorato di poterlo portare per la prima volta sullo schermo'

Dopo aver visto il trailer di Morbius appena una settimana fa, i fan adesso non vedono l'ora di guardare il film con Jared Leto. Proprio quest'ultimo si è espresso in un'intervista a ScreenRant circa la possibilità di essere il primo a portare l'antieroe sullo schermo che la Marvel e Sony gli hanno dato.

"Non so se riesco a descriverlo! Ma il dottor Michael Morbius mi entusiasma" ha dichiarato Jared Leto. "Sono davvero molto onorato di dare vita per la prima volta a un personaggio sullo schermo. Ed è sempre più complesso, perché ci sono così tanti grandi personaggi che sono già stati portati sullo schermo... È stato qualcosa di davvero emozionante per me e penso che sia un film che, dopo tutto ciò che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, ti porta al cinema per divertirti." In verità Morbius era già apparso in Blade, film del '98, in un cameo che è stato poi eliminato in montaggio.

Dopo i commenti sull'esperienza in Morbius di Michael Keaton, anche Leto dunque si esprime in positivo sul lavoro fatto sul set del film. L'attore ha in arrivo anche un'altra pellicola oltre a questa targata MCU/Sony, ed è House of Gucci, che sarà in sala a partire dal 16 Dicembre. Per quanto riguarda Morbius bisognerà aspettare invece un po' di più, perché l'uscita del film è prevista per il 2022.