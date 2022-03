Morbius: Jared Leto rivela di aver improvvisato una battuta su Venom nel cinecomic Sony

Continua la campagna promozionale attorno all'uscita di Morbius, che dopo anni di lavorazione e di continui rinvii arriverà finalmente nelle sale il 31 marzo prossimo. In particolare Jared Leto nel corso di un'intervista concessa a ComicBook ha svelato che molto sul set gli è stato concesso, compresa qualche piccola improvvisazione sulle battute.

L'attore ha infatti rivelato che la parte che sentiamo anche nel trailer di Morbius, in cui il protagonista scherza con un personaggio sul fatto di essere Venom, è stata improvvisata e che non era presente nel copione: "Ho improvvisato quella battuta sul set quel giorno e, sapete, ce n'erano molte di quel tipo ed è stato davvero divertente da fare. Sì, sembrava proprio, sapete... È venuta fuori sul momento e alla fine l'abbiamo usata, e sono contento che la gente si sia divertita nel modo in cui l'abbiamo fatto".

Ciò non toglie che Morbius sia stato un film davvero problematico sia da girare che da completare; le pessime recensioni di Morbius da parte della stampa sembrano aver già affossato il film prima ancora della sua uscita nelle sale e la Sony ha persino consentito al regista Daniel Espinosa di spoilerare parte del film al pubblico con le sue dichiarazioni in merito al ritorno di Michael Keaton.

Secondo la sinossi di Morbius, "Affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia condannato a subire la sua stessa sorte, il Dottor Michael Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa."

Morbius sarà nelle sale italiane dal 31 marzo prossimo. Oltre a Jared Leto e Matt Smith, nel cast anche e Jared Harris, Adria Arpona, con Michael Keaton che tornerà nei panni di Adrian Toomes / Avvoltoio.