Morbius, Jared Leto rivela con quale eroe Marvel vorrebbe un crossover

Nel mondo Marvel, che si tratti di quello targato Sony o del Marvel Cinematic Universe, si sa, praticamente tutto è possibile. Quindi una domanda sui possibili crossover tra Morbius e altri prodotti Marvel è ordinaria amministrazione per Jared Leto, che ovviamente ha già la risposta pronta.

Jared Leto è attualmente impegnato con il tour promozionale di Morbius, la pellicola Marvel targata Sony Pictures che, dopo numerosi rinvii, vedremo finalmente arrivare sugli schermi tra qualche settimana.

E come tradizione, a una star Marvel non può non essere chiesto con quali altri attori e/o personaggi dell'universo ispirato alle opere della Casa delle Idee vorrebbe collaborare, magari in un vero e proprio crossover (specialmente adesso che con il Multiverso vale un po' tutto).

Domanda alla quale Leto ha già una risposta: "A parte Robert Downey Jr., e quindi Iron Man, ce ne sono così tante di persone con cui sarebbe fantastico collaborare, ma ovviamente il Venom di Tom Hardy avrebbe parecchio senso. Sarebbe davvero divertente".

Beh, di connessioni tra Venom e Morbius ce ne saranno sicuramente diverse, ed è probabilmente il crossover che ha più possibilità di realizzarsi. Ma come ben sappiamo nei trailer di Morbius appare Michael Keaton, e già qui potrebbe venire a crearsi un altro incontro tra universi...

Voi cosa ne pensate? A quali crossover si presta la pellicola? E quali vorreste vedere realizzati? Fateci sapere nei commenti.