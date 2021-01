Morbius, Jared Leto racconta il lavoro sul set: 'È stata una bella sfida'

Arriverà al cinema nel mese di marzo Morbius, il film basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics che avrà per protagonista Jared Leto. Portare per la prima volta sullo schermo il vampiro vivente è stato molto stimolante per l'attore, che ne ha recentemente parlato in un'intervista con Variety.

"Non ho fatto granché in vita mia, quindi è stata una bella sfida" ha spiegato Jared Leto, che ha poi parlato anche dell'evoluzione del suo Michael Morbius, un personaggio inizialmente debole, che si trasforma nel corso del film in qualcuno di sempre più potente. "Riesco a interpretare in qualche modo tre personaggi diversi, in una storia alla Dr Jekyll e Mr Hyde, ed è semplicemente qualcosa di grande, divertente e a volte anche un po' spaventoso. Sono entusiasta, sarà un grande popcorn movie."

Morbius racconterà le origini del personaggio, introdotto per la prima volta nei fumetti nel 1971, in Amazing Spider-Man #101. Nel film vedremo anche altri personaggi Marvel, come Loxias Crown e Simon Stroud.

Non sappiamo ancora, invece, se vedremo Jared Leto anche nella Snyder Cut di Justice League: in una recente intervista l'attore è stato piuttosto evasivo sull'argomento.

Diretto da Daniel Espinosa, Morbius sarà interpretato, tra gli altri, anche da Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Morbius.