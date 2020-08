Morbius: Jared Leto sarà protagonista di un film su Andy Warhol

Dopo l'annuncio riguardo la nuova data di uscita di Morbius, vi segnaliamo queste interessante progetto con protagonista Jared Leto e che racconterà l'originale vita di Andy Warhol e la nascita delle sue opere più famose.

Ad annunciarlo è lo stesso attore con un post condiviso sulla sua pagina di Instagram e che potete trovare in calce alla notizia. Insieme ad alcuni scatti incentrati sull'artista nativo di Pittsburh, Pennsylvania, Jared Leto ha anche commentato così la notizia: "Si è vero, sarò Andy Warhol in un nuovo film. Sono così felice ed ansioso per questa opportunità. Tanti auguri posticipati per il tuo compleanno Andy, ci manchi tu e il tuo genio". Il poliedrico artista è stato l'esponente più importante della Pop Art, influenzando molti artisti del periodo con le sue opere, quali ad esempio i suoi ritratti di Marilyn Monroe o le sculture rappresentati i famosi barattoli di zuppa Campbell.

Non si conosce ancora molto di questo progetto che dovrà mettere in scena la vita di Andy Warhol, lo scrittore incaricato della sceneggiatura sarà Terence Winter, già famoso per il suo lavoro in "The Wolf of Wall Street" e "I Soprano".

Infine, chiudiamo la notizia segnalandovi questo simpatico easter egg presente in Morbius che è possibile vedere in una foto scattata sul set della pellicola.