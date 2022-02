Morbius, Jared Leto presenta il merchandise del film Marvel su Instagram

Dovremo aspettare ancora un po' per l'arrivo di Morbius al cinema, ma intanto il suo protagonista Jared Leto ci mostra il merchandise a tema per il film Marvel in un video su Instagram.

Ci scherza su anche lui nel video, Jared Leto.

"È arrivato prima il merchandise del film".

E in effetti pare proprio che i primi prodotti legati al film di Morbius abbiano preceduto la pellicola Marvel prodotta e distribuita da Sony, che è stata più volte rinviata principalmente a causa della situazione sanitaria (tanto da far partire i paragoni con New Mutants, altro film Marvel che ha avuto una storia distributiva piuttosto travagliata).

E mentre il protagonista di Morbius ci mostra felpe e t-shirt dedicate al suo personaggio, noi siamo in attesa di vedere cosa ci riserverà il lungometraggio che racconta la storia del Dr. Michael Morbius, un brillante biochimico che, nel cercare una cura per la malattia che lo affligge, finirà con il diventare il cosiddetto "vampiro vivente".

"È davvero una cosa bellissima che le persone si interessino ancora a dei personaggi e vogliano vivere con loro avventure a lungo termine adesso che viviamo in un mondo così frammentato, dove tutti tendono semplicemente a scorrere un video dopo l'altro su TikTok" affermava l'attore in una recente intervista.

E la sua di avventura ci attende al cinema dal 1 aprile.