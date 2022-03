Morbius: Jared Leto in questo poster 3D a Milano è davvero inquietante, guardate!

Manca ormai pochissimo all'uscita nelle sale di Morbius, il nuovo cinecomic targato Sony e ulteriore tassello dell'universo cinematografico con protagonisti i villain di Spider-Man. La campagna promozionale attorno al film si intensifica sempre di più, così per le strade delle grandi città, inclusa Milano, è possibile notare dei poster in 3D!

In uno di questi grandi cartelloni pubblicitari è addirittura possibile notare come il Morbius di Jared Leto sbuchi da dentro per svelare la sua presenza grazie a un effetto tridimensionale. Se ne è accorto un fan per le strade di Milano che lo ha immediatamente condiviso sui social: l'effetto è adir poco inquietante e trasmette quelle stesse vibe da film horror che ci si attenderebbe dalla visione della pellicola di Daniel Espinosa.

Tuttavia, le prime reazioni a Morbius non sono state affatto incoraggianti, in quanto la pellicola è considerata in linea con i precedenti cinecomic dedicati a Venom anche se mai davvero divertente come i film con Tom Hardy e in più di uno si sono riferiti al film con Jared Leto definendolo persino noioso.

Già dai trailer di Morbius si poteva intuire che la pellicola con Jared Leto sarebbe stata più leggera e scanzonata di quella con Tom Holland che invece raccoglieva l'epica del personaggio e la univa a quella dei franchise precedenti per preparare l'arrivo degli altri Spider-Man del Multiverso. Ci si attendeva quindi un risultato più vicino ai due film su Venom con Tom Hardy anche se a quanto pare non raggiunge lo stesso livello di divertimento o intrattenimento.

Parlando con la stampa, il regista di Morbius, Daniel Espinosa, ha svelato se in tutti gli universi c'è uno SpiderMan: "Certamente! Voglio dire, in quasi tutti gli Spider-Verse o gli universi che sono esistiti nel Marvel Universe, se avete letto i fumetti, c'è questa idea...".

Morbius arriverà nelle sale italiane il 31 marzo prossimo.