Morbius, Jared Leto parla di Joker in Justice League: 'Zack Snyder è un grande'

Joker è uno dei grandi rimpianti della carriera di Jared Leto, che però dopo essere stato quasi totalmente tagliato da Suicide Squad di David Ayer ha avuto una seconda possibilità di interpretare il villain di Batman in Justice League di Zack Snyder.

E ora, a poche ore dall'esordio in Italia e nel resto del mondo del suo nuovo cinecomic Morbius, nel quale invece interpreta un noto villain di Spider-Man, l'attore premio Oscar ha ricordato con grande entusiasmo il momento della 'convocazione' del suo Joker sul set di Justice League nel 2020, quando Snyder, ottenuti i finanziamenti per terminare la sua mitologica 'Snyder Cut', decise di far incontrare per la prima volta il Batman di Ben Affleck con la sua leggendaria nemesi.

"È stato fantastico" ha detto Jared Leto parlando con ComicBookMovie. "Lavorare con Zack è una cosa bellissima. Lo adoro. E ho davvero gradito l'opportunità che mi ha offerto. È stato davvero speciale per me, e mi è piaciuto far parte del progetto. Mi guardo indietro e mi rendo conto di essere uno dei pochi ad aver lavorato sia per la DC che per la Marvel, lo trovo piuttosto sorprendente".

Insieme a Jared Leto ad aver visitato entrambi gli universi cinematografici c'è anche Michael Keaton, che è stato e sarà Batman nei film Warner Bros. e che è stato e tornerà ad interpretare Avvoltoio nei cinecomic legati a Spider-Man. A tal proposito, ecco che cosa ha detto il regista Daniel Espinosa sul ritorno di Michael Keaton in Morbius.

Il film con Jared Leto uscirà in Italia da domani 31 marzo.