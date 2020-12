Morbius: Jared Leto nel nuovo trailer del film, sarà parte dell'universo di Spider-Man

Sony Pictures ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer internazionale di Morbius, il suo nuovo film appartenente all'universo dei villain di Spider-Man inaugurato da Venom oltre due anni fa e che adesso vedrà arrivare Jared Leto nel ruolo principale. L'attore Premio Oscar ha anche inviato un messaggio posto in apertura del filmato.

Prima dell'inizio del trailer infatti, è lo stesso Jared Leto a introdurci a Morbius e alla storia che presto vedremo al cinema: "Nel film interpreto un nuovo personaggio Marvel che da tempo sta cercando una cura contro la malattia al sangue che lo affligge con un tipo di scienza molto sperimentale. Nel processo mi trasformerò in un vampiro vivente. Questo è solo un assaggio di ciò che succede, e penso si rivelerà molto divertente, non vedo l'ora che voi possiate vederlo. Si tratta di un ruolo entusiasmante all'interno di un universo esteso, c'è molto da approfondire per noi".

Nel corso del trailer, oltre a un mucchio di sequenze inedite, vediamo ancora una volta l'Avvoltoio di Michael Keaton visto in Spider-Man: Homecoming, già anticipato nel primo trailer di Morbius.

Nel cast troveremo anche Matt Smith nei panni di Loxias Crown, Tyrese Gibson in quelli di un agente dell'FBI, Adia Arjona nel ruolo di Martin Bancroft e Jared Harris nei panni del mentore di Morbius. Scritto da Burke Sharpless e Matt Sazam, il film debutterà nelle sale americane il prossimo 31 luglio.

Morbius, lo ricordiamo, è il secondo film dello Spider-verse targato Sony dopo Venom, il cui sequel arriverà anch'esso nel 2021 dopo essere stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus. Tra gli altri spin-off in attesa del via libera definitivo per lo sviluppo troviamo invece Silk, Nightwatch, Black Cat, Silver Sable, Madame Web e i Sinistri Sei.

Morbius uscirà al cinema il 19 marzo 2021.