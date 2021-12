Morbius, Jared Leto è per metà vampiro nel nuovo poster ufficiale

Mentre il mondo Marvel si concentra sull'imminente uscita dell'attesissimo Spider-Man: No Way Home, in tanti non dimenticano che con il nuovo anno farà il suo esordio anche il Morbius di Jared Leto, che andrà quindi ad inserirsi in quell'universo Sony sempre più intenzionato a confluire nel Marvel Cinematic Universe.

Mentre si parla di alcune riprese aggiuntive di Morbius con Michael Keaton (che, vi ricordiamo, in occasione del film con Jared Leto tornerà a vestire i panni dell'Avvoltoio visto in Spider-Man: Homecoming) un nuovo poster ci ricorda quindi l'arrivo del film in sala il prossimo 28 gennaio, dandoci anche modo di dare una nuova occhiata al suo protagonista.

Nel poster in questione troviamo quindi un primo piano proprio di Jared Leto che, con il volto per metà umano e per metà vampiresco, ci mostra la doppia natura del suo personaggio: il dottor Michael Morbius, come sicuramente i fan Marvel sapranno, è infatti uno scienziato che contrae una strana forma di vampirismo nel tentativo di trovare una cura per una rarissima malattia del sangue.

Un poster che rinnova la nostra curiosità, dunque, nella speranza che il film si riveli all'altezza delle aspettative. Recentemente, intanto, Jared Leto si è detto onorato di poter interpretare Morbius nel nuovo film prodotto da Marvel e Sony.