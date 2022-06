Morbius 2, Jared Leto legge il copione del sequel... ma è uno scherzo

Da giorni ormai sui social non si parla ironicamente d'altro. Dopo il flop di Morbius diversi fan sui social hanno iniziato a chiedere la produzione di un sequel del film, Morbius 2, con protagonista Jared Leto, inteprete di Michael Morbius nel primo capitolo. Ora l'attore ha partecipato alla scherzosa rivolta social con un video.

Dopo il teaser del ritorno di Morbius, sull'account social ufficiale di Leto è stato pubblicato un video nel quale si vede l'attore seduto su un divano mentre tiene fra le mani un copione.

La cosa divertente è che l'attore mostra il copione di Morbius 2 con il titolo, Morbius 2: It's Morbin' Time e alla regia si legge il nome di Bartholomew Cubbins, ovvero lo pseudonimo di Jared Leto quando svolge il ruolo del regista.



In Morbius, Jared Leto interpreta il biochimico Michael Morbius, affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue.

Morbius cerca di trovare disperatamente una cura ma ciò che sembra andare tutto per il meglio nasconde un tragico imprevisto: Morbius s'infetta e si trasforma in un vampiro.



Nel cast del film anche Michael Keaton, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Tyrese Gibson e Corey Johnson.

Scoprite la recensione di Morbius sul nostro sito; il film è stato stroncato dalla critica e non è riuscito a conquistare il pubblico.



Voi cosa ne pensate? Vorreste un sequel di Morbius con Jared Leto?