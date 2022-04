Morbius: Jared Leto in imbarazzo nell'intervista diventata virale!

Il nuovo film Marvel a tinte horror con Jared Leto, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Morbius, è arrivato finalmente nei cinema dopo i numerosi rinvii causati dalla pandemia e una delle ultime interviste all'attore protagonista, piuttosto particolare, sta facendo il giro del mondo.

Jared Leto è entusiasta di presentare Morbius al mondo, ma una delle sue ultime uscite sta diventando virale. Nella particolare intervista con un avatar del canale Fubuki Shirakami, infatti, l'attore è apparso parecchio in imbarazzo e distratto a causa dell'intervistatore. Nella clip di Youtube con lo VTuber, Leto ha alternato risposte abbastanza ponderate riguardo la ricerca e la preparazione per il ruolo di Michael Morbius ad altre abbastanza confuse.

Per chi non lo sapesse, uno VTuber è YouTuber virtuale che utilizza un avatar virtuale animato, solitamente in stile anime, generato utilizzando la computer grafica e la motion capture in tempo reale. Il vedere e parlare con lo stesso avatar visto dal pubblico ha quindi spiazzato Leto, probabilmente non abituato ad una esperienza simile.

Per concludere, vi lasciamo con il nostro video approfondimento su Morbius e Spider-Man, nel quale analizziamo gli eventi della pellicola in vista dei progetti futuri della Sony e dei piani per la creazione del suo Spider-Universe. Morbius è al cinema dal 1 aprile.