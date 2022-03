Morbius: per Jared Leto "i villain potranno incontrarsi" ora che il Multiverso è aperto!

Dopo aver ammesso il desiderio di vedere il suo Morbius incontrare Venom nel prossimo futuro, Jared Leto ha parlato ancora delle diverse opportunità che il Multiverso della Sony potrebbe offrire ai personaggi come il suo e in una nuova featurette diffusa quando manca ormai pochissimo all'uscita del film allude alla possibile alleanza tra villain.

Nella nuova featurette della Sony Pictures, Leto anticipa quello che potrebbe essere il futuro di Morbius, specialmente ora che Spider-Man: No Way Home ha definitivamente aperto le porte del Multiverso. "Nella versione cinematografica di Morbius, fa parte di un universo molto più grande", afferma Leto nel promo, continuando: "Il Multiverso si è ufficialmente aperto, e ci sono tante opportunità per i cattivi di incontrarsi".

Con il ritorno di Michael Keaton nel film, ancora nel ruolo di Adrian Toomes / Avvoltoio, la connessione tra Morbius e lo Spider-Verse della Sony e il MCU sarà probabilmente affrontata nel film, che senza dubbio continuerà a tessere la sua rete di connessioni.

Qualche giorno fa, avevano suscitato qualche polemica le dichiarazioni di Leto sui film Marvel. Secondo l'attore Premio Oscar se non fosse stato per i cinecomic Marvel, infatti, i cinema probabilmente non esisterebbero più: "Se non fosse per i film Marvel non so se a quest'ora avremmo ancora le sale cinematografiche" aveva infatti dichiarato Jared Leto in una recente intervista con Variety "Non sembra che ci sia spazio tutti, e questa realtà inizia a essere un po' triste".

Secondo la sinossi di Morbius, "Affetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia condannato a subire la sua stessa sorte, il Dottor Michael Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa".

Morbius è atteso nelle sale italiane il 31 marzo 2022.