Morbius: Jared Leto ha firmato per una trilogia e altri spin-off Sony? Il rumor

Mentre l'uscita di Morbius nelle sale continua ad essere rinviata da circa due anni a questa parte, dal web stanno emergendo delle voci interessanti che riguardano il futuro del personaggio interpretato da Jared Leto nell'universo cinematografico dei villain di Spider-Man concepito alla Sony Pictures. Sarebbe prevista una trilogia su Morbius.

Secondo quanto riportato dal noto scooper MyTimeToShineHello su Twitter, Jared Leto avrebbe firmato con Sony Pictures per una trilogia dedicata a Morbius e in più il suo personaggio dovrebbe apparire anche in vari progetti spin-off sempre prodotti da Sony. Si tratta comunque di informazioni non confermate e da trattare come rumor, quindi da leggere con estrema cautela, ma di solito le informazioni dello scooper in questione si sono dimostrate attendibili nel recente passato.

Il rinvio dell'uscita di Morbius, oltre che per la preoccupazione derivante dalla variante Omicron del coronavirus che ne avrebbe condizionato il risultato al box-office, è stata dettata anche dal successo planetario di Spider-Man No Way Home, che la Sony quasi certamente non si aspettava facesse numeri da pre-pandemia al botteghino.

In una recente intervista, Jared Leto ha definito Morbius come il ruolo perfetto per lui: "Morbius mi ha dato l'opportunità di interpretare questo personaggio che subisce tre trasformazioni piuttosto significative. Prima lo vediamo molto, molto malato in cerca di una cura per la sua malattia... dopodiché trova la cura e diventa molto potente e più forte di quanto non sia mai stato. Poi gli accade un'ulteriore trasformazione. Si tratta del ruolo perfetto per me. Onestamente, mi sono divertito parecchio".

A causa dei continui rinvii dell'uscita al cinema, alcuni fan hanno paragonato Morbius a New Mutants. C'è chi spera invece che il rinvio permetterà a Sony di aggiungere Andrew Garfield a Morbius, magari in una delle scene post-crediti del film con Jared Leto. Vedremo...

Al momento, la data d'uscita di Morbius è fissata per il 1° aprile 2022.