Morbius, Jared Leto: 'Essere in un film Marvel? È come una pentola a pressione'

Jared Leto non è esattamente l'ultimo arrivato: l'attore di Dallas Buyers Club e Mr. Nobody sa bene cosa vuol dire gestire la pressione derivata dal successo e dal lavorare per una grande produzione, ma anche per lui mettersi al servizio di una macchina da guerra come i Marvel Studios non è stato un gioco da ragazzi.

A raccontarlo è stato l'attore stesso: "È come una pentola a pressione. Senti l'orologio che ticchetta. Sono film costosi. Quindi tutte le decisioni e i momenti in cui vanno prese quelle decisioni possono essere leggermente più stressanti del normale. Penso sia una cosa piuttosto comune per queste grandi produzioni" sono state le parole di Leto relativamente alla sua esperienza sul set di Morbius.

Per quanto riguarda il suo personaggio, invece, l'attore ha spiegato: "Per me è stato difficile, perché non sono abituato ad interpretare ruoli che siano in qualche modo più vicini a ciò che sono io, nella mia quotidianità. Il Dr. Morbius si avvicina abbastanza al modo in cui parlo e al modo in cui sono solito comportarmi".

Siete curiosi di vedere Jared Leto nel nuovo film Marvel? Diteci nei commenti cosa ne pensate! Recentemente, intanto, è stato ufficializzato lo slittamento dell'uscita di Morbius; nel frattempo, ecco l'ultimo trailer ufficiale di Morbius da vedere e rivedere.