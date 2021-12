Morbius, Jared Leto sul crossover con Spider-Man e i Sinistri 6: 'Il Multiverso è aperto'

Ormai c'è odore di Multiverso nell'aria: dopo aver visto la nuova scena in anteprima di Morbius e il primo trailer di Spiderman Across the Spiderverse, l'attore premio Oscar Jared Leto ha anticipato un futuro crossover in casa Sony.

Intervenendo personalmente al CCXP di San Paolo, l'interprete di Michael Morbius ha dichiarato: "Se avete visto l'ultimo trailer di Spider-Man: No Way Home, saprete già che il Multiverso si è ufficialmente aperto. Questa cosa offre ai ragazzi cattivi ogni tipo di opportunità: adesso possono incontrarsi e coltivare insieme i loro obiettivi più, diciamo così ... sinistri".

Un gioco di parole che non lascia tanto spazio all'immaginazione, e che coincide con i recenti rumor sul film dei Sinistri Sei: secondo le informazioni trapelate e fatte circolare dai più noti insider di Hollywood, infatti, la Sony avrebbe appositamente limitato ad un numero di cinque i villain che i fan (e Peter Parker) incontreranno in Spider-Man: No Way Home, proprio per 'preservare' il brand dei Sinistri Sei in vista di un futuro crossover. In effetti, la Sony sta giocando con l'idea di un film dedicato all'iconico team di supercriminali di Spider-Man da diverso tempo, con un primo teaser anticipato già nella scena post-credit di The Amazing Spider-Man 2, e a quanto pare i tempi sono finalmente maturi.

Che i criminali possano unirsi in una temibile squadra in tempo per la nuova trilogia di Spiderman con Tom Holland annunciata nei giorni scorsi? Le briciole di pane sembrano condurre proprio in questa direzione, ma diteci cosa ne pensate voi nella sezione dei commenti.