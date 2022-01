Morbius, Jared Leto sul cinecomic Sony: 'Un progetto fatto su misura per me'

Quello della data d'uscita di Morbius sembra un calvario senza fine, ma adesso che l'arrivo del cinecomic sembra fissato per il prossimo aprile Jared Leto ha concesso un'intervista nella quale ha potuto parlare del progetto che lo vedrà nei panni del dottore-vampiro dei fumetti Marvel. Un progetto fatto apposta per le sue qualità di attore.

L'uscita di Morbius è stata rinviata nuovamente sia per l'insorgere della variante Omicron e del suo diffondersi in maniera repentina in tutto il mondo, sia per l'inaspettato grande successo di Spider-Man: No Way Home, che avrebbe ostacolato non poco la performance al botteghino del film con Jared Leto se questo fosse uscito a fine gennaio nelle sale, con il film con Tom Holland ancora in programmazione. Si è optato quindi per un posticipo di Morbius ad aprile che dovrebbe consentire un maggior respiro alla distribuzione, salvo nuovi rinvii.

In una recente intervista, Jared Leto ha parlato proprio del cinecomic Sony all'indomani della nomination ai SAG Awards per House of Gucci: "Morbius mi ha dato l'opportunità di interpretare questo personaggio che subisce tre trasformazioni piuttosto significative. Prima lo vediamo molto, molto malato in cerca di una cura per la sua malattia... dopodiché trova la cura e diventa molto potente e più forte di quanto non sia mai stato. Poi gli accade un'ulteriore trasformazione. Si tratta del ruolo perfetto per me. Onestamente, mi sono divertito parecchio".

A causa dei continui rinvii dell'uscita al cinema, alcuni fan hanno paragonato Morbius a New Mutants. C'è chi spera invece che il rinvio permetterà a Sony di aggiungere Andrew Garfield a Morbius, magari in una delle scene post-crediti del film con Jared Leto. Vedremo...

Morbius attualmente ha una data d'uscita fissata al 1° aprile 2022, sperando si tratti di quella definitiva.