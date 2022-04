Morbius, Jared Leto alla cerimonia dei Grammy: 'Sono molto orgoglioso del film'

Nel corso del red carpet della cerimonia di premiazione degli ultimi Grammy Awards, Jared Leto ha potuto celebrare l'uscita del suo ultimo film, Morbius. Nonostante le pessime recensioni e la risposta non esaltante del pubblico, l'attore Premio Oscar ha avuto solo parole di elogio per il film Sony del quale si è detto anche molto orgoglioso.

Parlando ai microfoni di E! News ha parlato del film, che segna il suo esordio da protagonista in un blockbuster hollywoodiano: "È la prima volta che recito in un grande film di Hollywood come questo, ho fatto carriera interpretando parti più piccole e facendo film indipendenti. È incredibile, è molto divertente avere Morbius nelle sale di tutto il mondo e sono davvero orgoglioso".

Nonostante le pessime recensioni di Morbius, il film di Daniel Espinosa si è confermato primo al box-office nel suo weekend di esordio scalzando dalla classifica gli avversari (in realtà c'era fin troppo poca concorrenza nelle sale, nessun blockbuster paragonabile se si esclude The Batman che però è nelle sale da un mese). Tuttavia, neanche in questo caso c'è da essere felici, in quanto Morbius ha incassato solo 40 milioni di dollari in tutto il weekend negli Stati Uniti, mentre in totale è arrivato a quota 89 milioni di dollari.

Vero è che la pellicola con Jared Leto è costata circa 80 milioni di dollari, quindi con un altro weekend simile per incassi dovrebbe rientrare delle spese, anche se non è chiaro quanto il budget sia aumentato a causa delle riprese aggiuntive dell'ultimo minuto.

Jared Leto è sempre stato entusiasta nel presentare Morbius al mondo, ma una delle sue ultime uscite è diventata virale. Nella particolare intervista con un avatar del canale Fubuki Shirakami, infatti, Leto è apparso in imbarazzo e distratto a causa dell'intervistatrice.