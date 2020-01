Morbius: Jared Harris nega una teoria che riguarda il suo personaggio nel film

Com'è ormai consuetudine con i trailer, anche quello di Morbius, secondo capitolo del Sony Marvel Universe, ha generato diverse domande e teorie da parte dei fan. E se di Jared Leto si conosce ormai tutto, in quanto scelto come protagonista del film, ovvero il dottor Michael Morbius, da scienziato a vampiro, lo stesso non è per Jared Harris.

I fan hanno quindi ipotizzato che il personaggio di Harris che appare nel trailer - un amico di Morbius preoccupato per lui - possa in realtà essere uno degli storici villain di Spider-Man, Dottor Octopus.

Il dottor Otto Octavius, noto da nemico di Spidey con il nome di Dottor Octopus, è lo scienziato conosciuto per le sue gigantesche braccia meccaniche attaccate al suo busto e controllate telepaticamente.

Il personaggio è stato interpretato da Alfred Molina in Spider-Man 2 di Sam Raimi.



Quindi Jared Harris sarà il prossimo Doc Ock? Variety ha posto la domanda direttamente all'attore nel corso degli Screen Actors Guild Awards, dove Harris ha partecipato in quanto nominato per la mini-serie HBO, Chernobyl.

E la risposta è stata una secca smentita:"No. Adoro l'immaginazione dei fan, è emozionante per me pensare all'immaginazione dei fan. Ma no, non lo è".

Niente Octopus per Jared Harris, comunque molto entusiasta per il film:"Si tratta sempre di qualcosa di davvero impressionante". D'altronde sono tantissimi i personaggi che popolano New York City.

Bisognerà solo attendere l'uscita di Morbius, prevista per fine luglio negli Stati Uniti.

Gli sceneggiatori di Iron Man hanno riscritto Morbius, occupandosi dello script, con la produzione che ha subito diverse vicissitudini. Uno dei protagonisti del film, inoltre, sponsorizza il crossover con il Marvel Cinematic Universe.