Morbius incontra Spider-Man 3: arriva il video mashup delle scene di ballo dei due film

Mentre Morbius è pronto a tornare sul grande schermo nonostante lo scarso successo della pellicola Marvel, un utente Twitter ha preso uno dei momenti più iconici del film e lo ha remixato con la danza dello Spider-Man di Tobey Maguire: si tratta della scena che dà il via al terzo atto di Morbius in cui il Milo di Matt Smith balla.

Sicuramente fa pensare il fatto che la Sony abbia non una ma ben due sequenze di ballo, inserite sicuramente in due dei film meno convincenti del suo universo. Si tratta di momenti tanto amati quanto odiati nelle rispettive pellicole, che però sono diventati iconici a modo loro: resistere alla tentazione di mischiarli in un video unico era impossibile.

Come molti ricorderanno, Sam Raimi e la sua crew sono stati praticamente costretti a dare vita a un terzo capitolo dei film di Spider-Man, in cui hanno provato a divertirsi grazie all'inserimento di Venom. Tuttavia, nel tentativo di mantenere alto il livello, i creatori di Spider-Man 3 hanno esagerato, guidando Tobey Maguire verso un'interpretazione che lo porta ad abbracciare la natura del simbionte che si è legato a lui.

E voi, cosa ne pensate di questo mashup? Se ancora non l'avete visto, date un'occhiata in fondo all'articolo! Intanto ecco la nostra recensione di Morbius.