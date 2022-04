Morbius, la frecciata al Saturday Night Live: 'È Pasqua, non recensitelo'

Nonostante le aspettative, Morbius sembra destinato a confermare il triste trend di un universo cinematografico Sony dalle enormi potenzialità, ma dai risultati spesso deludenti: il film con Jared Leto è stato preso di mira da recensioni generalmente piuttosto negative, come confermato ieri sera durante il Saturday Night Live.

Mentre qualcuno parla di un possibile sequel di Morbius, infatti, il comico Kyle Mooney si è presentato all'SNL impersonando proprio il buon Jared Leto, rivolgendo un accorato appello ai fan abituati a scrivere recensioni sui vari aggregatori online.

"Sono io, Gesù Cristo. No, sto scherzando, sono Jared Leto. Il mio messaggio per Pasqua quest'anno è molto semplice. Positività. Quindi, se doveste andare a vedere il mio nuovo film Morbius, per piacere non scrivete recensioni. Se sei il tipo di persona che scrive recensioni, Morbius semplicemente non è il film per te" sono state le parole di Mooney/Leto.

Un monologo particolarmente apprezzato, quello del comico, almeno a giudicare dalle reazioni sui social dei tanti fan evidentemente delusi dal film che ha portato per la prima volta sul grande schermo il dottor Michael Morbius: la speranza, ovviamente, è che Sony possa far tesoro di questa lezione! Recensioni negative a parte, comunque, qui trovate l'elenco di tutti gli easter-egg presenti in Morbius.