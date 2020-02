Morbius, una foto dal set conferma Spider-Man: ma Tom Holland o Tobey Maguire?

Nelle discussioni che riguardano il nuovo cinecomic Morbius il confine tra confusione e curiosità si fa sempre più sottile man mano che ci si avvicina alla data di uscita, coi fan sempre più assetati di nuove informazioni dopo il sorprendente primo trailer ufficiale.

Nelle scorse ore, infatti, una nuova foto dal set ha confermato la presenza di Spider-Man: inizialmente attribuita a Venom 2 l'immagine - che come al solito potete visionare in calce all'articolo - proviene dal set losangelino del film con Jared Leto e mostra un autobus con una pubblicità che recita: "Dov'è Spider-Man?".

Questo dettaglio, unito alla presenza di Michael Keaton nel trailer di qualche settimana fa, dovrebbe spingere i fan a presumere che il film sarà ambientato in un Marvel Cinematic Universe post-Far From Home, con Peter Parker datosi alla macchia dopo lo scacco matto di Mysterio, che ha rivelato al mondo la sua identità. Tuttavia, aguzzando la vista, si può notare che il logo del Daily Bugle è identico a quello della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire, e non quello del DailyBugle.net introdotto nell'ultimo film dei Marvel Studios.

Un particolare curioso, che potrebbe non significare nulla (il Daily Bugle potrebbe avere una versione cartacea anche nel MCU, del resto, e anzi la presenza di JJ Jameson in Morbius era stata anticipata qualche settimana fa) ma che unita alla foto dello Spider-Man di Maguire darà da pensare ai fan e agli appassionati di teorie e complotti.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.